На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области

Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 в Тынде
true
true
true
close
Авиакомпания «Ангара»/VK

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета авиакомпании «Ангара». Об этом сообщает агентство БелТА.

В телеграмме говорится, что в Белоруссии с чувством глубокой скорби восприняли известие о гибели людей в результате авиакатастрофы.

«От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил Лукашенко.

Пассажирский самолет Ан-24, на борту которого было 49 человек, пропал с радаров, а затем разбился возле Тынды во время второго захода на посадку. По предварительным данным, никто не выжил. Среди возможных причин крушения — человеческий фактор и техническая неисправность. Кроме того, в день трагедии в Тынде была низкая облачность и дождь. Самолет называют исправным, однако на момент авиакатастрофы ему было почти 50 лет. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что разбившийся в Амурской области Ан-24 был поврежден в 2018 году.

Все новости на тему:
Крушение Ан-24 в Тынде
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами