Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области

Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 в Тынде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета авиакомпании «Ангара». Об этом сообщает агентство БелТА.

В телеграмме говорится, что в Белоруссии с чувством глубокой скорби восприняли известие о гибели людей в результате авиакатастрофы.

«От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил Лукашенко.

Пассажирский самолет Ан-24, на борту которого было 49 человек, пропал с радаров, а затем разбился возле Тынды во время второго захода на посадку. По предварительным данным, никто не выжил. Среди возможных причин крушения — человеческий фактор и техническая неисправность. Кроме того, в день трагедии в Тынде была низкая облачность и дождь. Самолет называют исправным, однако на момент авиакатастрофы ему было почти 50 лет. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что разбившийся в Амурской области Ан-24 был поврежден в 2018 году.