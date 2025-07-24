Камбоджа призвала Таиланд прекратить боевые действия

Камбоджа обратилась к Таиланду с призывом остановить боевые действия, вывести войска и не допускать шагов, которые могут привести к обострению конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Камбоджи.

«Камбоджа призывает Таиланд немедленно прекратить военные действия, отвести войска на свою сторону границы и воздержаться от любых провокационных действий, которые могут привести к эскалации ситуации», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Рано утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи произошли боевые столкновения. Их зафиксировали в районе спорного храма Та Моан Тхом. Стороны обвинили друг друга в начале сражений.

Как рассказали власти провинции Сурин в Таиланде, военнослужащие Камбоджи обстреляли один из населенных пунктов из артиллерийских орудий. В министерстве обороны Камбоджи заявили, что армия Таиланда совершила неспровоцированное вторжение на территорию страны, и камбоджийские бойцы ответили в рамках самообороны. При этом на фоне столкновений на границе истребители F-16, принадлежащие Вооруженным силам Таиланда, нанесли удары по целям в Камбодже.

Ранее руководство Таиланда призвало граждан покинуть Камбоджу на фоне эскалации конфликта.