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В администрации Химок проходят обыски

В администрации подмосковного города Химки начались обыски
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Илья Питалев/РИА «Новости»

В администрации подмосковного города Химки проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, помимо обысков, в здании городской администрации проходят и другие следственные действия.

24 июля Telegram-канал SHOT сообщал, что в подмосковных Химках задержали замглавы городского округа Ирину Жданкину.

По данным журналистов, также была задержана подчиненная Жданкиной — начальник управления по развитию территорий и инвестициям администрации городского округа Химки Евгения Янченко.

До этого Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя главы подмосковных Химок Николая Минаева. Уточняется, что мера пресечения вступит в силу с момента задержания его на территории РФ или экстрадиции.

Минаеву заочно предъявили обвинение в получении особо крупной взятки, его объявили в международный розыск. Связано ли это дело с сегодняшними обысками и задержаниями, не уточняется.

Ранее на Урале арестовали экс-депутата по обвинению в даче взятки чиновнику.

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