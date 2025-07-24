Тела трех рабочих нашли в канализации на юге Москвы

Прокуратура начала проверку гибели трех рабочих у стройки на юге Москвы

В Москве нашли тела трех рабочих в канализационном колодце рядом со строительным объектом на набережной Марка Шагала. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По предварительной информации, мужчины погибли при выполнении работ. Однако точные причины смерти установят судебно-медицинские экспертизы.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех человек.

До этого сотрудник МЧС РФ погиб при ликвидации пожара в торговом центре в городе Новошахтинске в Ростовской области. Еще один огнеборец получил травмы. В МЧС РФ добавили, что в лифте в горящем здании могут находиться еще два сотрудника экстренных служб. На их поиски направили звенья газодымозащитной службы ведомства.

Месяц назад на строительном объекте на ул. Борисовские пруды в Москве погиб рабочий, упав с высоты 30-го этажа, прокуратура устанавливает обстоятельства трагедии.

Ранее в Москве при пожаре погиб человек.