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Спасатель погиб при тушении пожара в торговом центре в Ростовской области

МЧС РФ: в Новошахтинске при тушении пожара погиб сотрудник экстренных служб
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ГУ МЧС России по Ростовской области

Сотрудник МЧС РФ погиб при ликвидации пожара в торговом центре в городе Новошахтинске в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в Telegram-канале.

В заявлении подчеркивается, что еще один огнеборец получил травмы.

«Пострадавшего пожарного с ожогами конечностей коллеги вынесли из горящего здания и передали врачам», — рассказали в МЧС РФ.

Там добавили, что в лифте в горящем здании могут находиться еще два сотрудника экстренных служб. На их поиски направили звенья газодымозащитной службы ведомства.

24 июля пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Ростовской области в Telegram-канале сообщила, что в Новошахтинске загорелся торговый центр. Здание расположено на улице Ленина.

Изначально пламя распространилось на площади 30 квадратных метров, но с течением времени площадь пожара увеличилась до 1300 квадратных метров. На место происшествия направили 84 сотрудника экстренных служб и 29 единиц специальной техники. В МЧС РФ уточнили, что на момент пожара посетителей в торговом центре не было.

Ранее на Воробьевых горах в Москве произошел пожар.

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