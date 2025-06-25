В Москве погиб рабочий, упав с 30-го этажа строящегося ЖК от ЛСР

При строительстве ЖК Wave в Москве погиб рабочий, упав с высоты 30-го этажа

На строительном объекте на ул. Борисовские пруды в Москве погиб рабочий, упав с высоты 30-го этажа, прокуратура устанавливает обстоятельства трагедии. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«На строительном объекте на ул. Борисовские пруды с высоты упал рабочий. Мужчина 1995 г.р. погиб на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, погибший проводил работы на 30-м этаже строящегося здания.

Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту.

Как сообщает «Инсайдер. Главный по домам», происшествие произошло на строительстве ЖК Wave от «Группы ЛСР».

«По имеющимся у нас предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения работником правил взаимодействия с грузоподъемными механизмами», — приводит канал заявление пресс-службы компании.

В конце июня управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил «Газете.Ru», что цены на вторичные квартиры в России вырастут на 3–5% во втором полугодии по сравнению с первым.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании новых квартир.