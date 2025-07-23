В Москве при пожаре погиб человек

Сотрудники МЧС обнаружили тело человека без признаков жизни в горящей квартире доме на Мытной улице Москвы. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«В очаге пожара горящей квартиры был обнаружен погибший», — отмечается в сообщении.

Огнеборцы спасли двух человек. В настоящее время пожар локализован на площади 100 квадратных метров.

По данным МЧС, пожар начался на четвертом этаже, где загорелись две квартиры и балкон. Спасаясь от огня, трое жильцов до прибытия пожарных выпрыгнули из окна. Сейчас они доставлены в больницу. Всего при пожаре пострадали девять человек.

Спасатели эвакуировали из подъезда 15 человек. В тушении огня принимают участие 34 сотрудника МЧС и 10 единиц специальной техники.

До этого в здании железнодорожного вокзала в городе Улан-Удэ в республике Бурятия произошел пожар — огонь охватил деревянные конструкции кровли. В связи с этим из помещений самостоятельно эвакуировались 50 человек. При этом сотрудникам экстренных служб удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Ранее в Краснодарском крае загорелось здание бывшего инкубатора.