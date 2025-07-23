На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве при пожаре погиб человек

МЧС: пожарные нашли погибшего в горящей квартире в Москве
true
true
true
close
Shutterstock/Al.geba

Сотрудники МЧС обнаружили тело человека без признаков жизни в горящей квартире доме на Мытной улице Москвы. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«В очаге пожара горящей квартиры был обнаружен погибший», — отмечается в сообщении.

Огнеборцы спасли двух человек. В настоящее время пожар локализован на площади 100 квадратных метров.

По данным МЧС, пожар начался на четвертом этаже, где загорелись две квартиры и балкон. Спасаясь от огня, трое жильцов до прибытия пожарных выпрыгнули из окна. Сейчас они доставлены в больницу. Всего при пожаре пострадали девять человек.

Спасатели эвакуировали из подъезда 15 человек. В тушении огня принимают участие 34 сотрудника МЧС и 10 единиц специальной техники.

До этого в здании железнодорожного вокзала в городе Улан-Удэ в республике Бурятия произошел пожар — огонь охватил деревянные конструкции кровли. В связи с этим из помещений самостоятельно эвакуировались 50 человек. При этом сотрудникам экстренных служб удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Ранее в Краснодарском крае загорелось здание бывшего инкубатора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами