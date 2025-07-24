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В московском ТЦ «Город» проходит эвакуация людей

На юго-востоке Москвы эвакуировали посетителей ТЦ «Город»
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malls.ru/Яндекс Карты

Посетителей торгового центра «Город» на юго-востоке Москвы эвакуируют. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

Согласно поступающей информации, инцидент произошел рядом со станцией метро «Авиамоторная». Предположительно, в здании сработала система пожарной сигнализации. На опубликованных видеокадрах видно, как люди организованно покидают торговый центр.

Официальные причины срабатывания сигнализации уточняются, подробности инцидента пока не раскрываются.

Накануне из торгового центра «Рио» в Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и сотрудников.

16 июля в Новой Москве прошла эвакуация в торговом центре «Саларис». Посетителей ТЦ попросили покинуть здание. По громкой связи объявили о задымлении. В пресс-службе торгового центра сообщили, что в «Саларисе» проходила учебная эвакуация.

В конце июня посетителей гипермаркета «Реми» во Владивостоке эвакуировали из-за запаха газа в помещении. Telegram-канал Baza сообщал, что несколько человек отравились парами неизвестного вещества. Люди внезапно почувствовали себя плохо, несколько человек потеряли сознание.

Ранее в Рязани задержали молодого кальянщика после взрыва гранаты возле ТЦ «Малина».

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