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В Приамурье раскрыли состояние разбившегося самолета Ан-24

РИА Новости: упавший Ан-24 перед вылетом был в исправном состоянии
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РИА Новости

Пассажирский самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области, предварительно находился в технически исправном состоянии. Об этом РИА Новости сообщили источники в правоохранительных органах региона.

По их данным, перед вылетом воздушное судно не имело зафиксированных неисправностей и прошло проверку.

Пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Благовещенска в Тынду, пропал в Приамурье 24 июля. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 43 пассажира, в том числе пять детей, и шесть членов экипажа.

На поиски воздушного судна были направлены спасательные группы. В том числе на место происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, экипаж которого обнаружил горящий фюзеляж Ан-24. Предварительно, спасать уже некого.

В оперативных службах заявили, что рассматривают ошибку экипажа как возможную причину крушения самолета.

Ранее в сети появилось видео последних минут полета Ан-24 до крушения в Амурской области.

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Крушение Ан-24 в Тынде
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