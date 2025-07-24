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В Таиланде прошла эвакуация населения из-за ситуации с Камбоджей

Bangkok post: в Таиланде эвакуировали 86 деревень из-за обстрелов Камбоджи
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В Таиланде эвакуировали десятки деревень из-за обстрела со стороны Камбоджи. Об этом сообщает Bangkok post.

Отмечается, что власти эвакуировали людей из 86 деревень в аварийные убежища в школах соседнего района Прасат. Глава района Суттиродж Чароентханасак уточнил, что вместимость убежищ достаточна, и большинство эвакуированных прибыли без происшествий.

Чароентханасак добавил, что две ракеты поразили деревню Кап Чоенг в 9:40 по местному времени, когда жители ожидали эвакуации. Четыре человека получили ранения. Двух из них, в том числе 12-лнетнего ребенка, не удалось спасти.

Утром субботы, 28 мая, во взаимно оговоренной нейтральной зоне на спорном участке границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар произошло военное столкновение между военнослужащими сухопутных войск двух стран. Боестолкновение продлилось десять минут, в результате один камбоджийский военный, а также мирные жители получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее Таиланд призвал своих граждан покинуть Камбоджу на фоне эскалации конфликта.

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Конфликт Таиланда и Камбоджи
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