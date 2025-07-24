Таиланд призвал своих граждан покинуть Камбоджу на фоне эскалации конфликта

Власти Таиланда официально призвали своих граждан срочно покинуть Камбоджу на фоне обострения конфликта между странами, сообщает CNN.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на заявление посольства Таиланда в Пномпене, дипломаты предупредили о вероятном расширении и затягивании противостояния в Камбодже. Гражданам, у которых нет серьезных причин оставаться в стране, рекомендовано эвакуироваться при первой возможности. Посольство также призвало воздержаться от любых визитов в соседнюю страну, говорится в сообщении посольства Таиланда.

Таиланд и Камбоджа спорят из-за участка границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар. 28 мая 2025 года там уже произошло кратковременное боестолкновение. После чего территориальный конфликт вступил в новую фазу.

24 июля на спорном участке границы произошло вооруженное столкновение, в результате которого, по предварительным данным, погибли как минимум двое мирных жителей. Согласно заявлению Королевской армии Таиланда в соцсети X, инцидент произошел около 7:35 утра в районе древнего храма Прасат Та Муен, в округе Пханом Донг Рак, провинция Сурин. По версии тайской стороны, перед перестрелкой в районе был зафиксирован шум, предположительно от камбоджийского беспилотника, однако визуально его обнаружить не удалось. После этого, по данным тайских военных, группа из шести камбоджийских военных, вооруженных в том числе гранатометами, начала передвижение вдоль линии колючей проволоки, приблизившись к позициям Таиланда. Тайская сторон пыталась вступить в переговоры, выкрикивая предупреждения.

Однако примерно в 8:20, как утверждают тайские военные, камбоджийская армия открыла огонь. В ответ Таиланд задействовал истребитель F-16, который нанес удар по целям на территории Камбоджи. По официальным данным, боевые действия зафиксированы как минимум в шести приграничных точках. В ответ на эскалацию Таиланд закрыл все пограничные переходы с Камбоджей.

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