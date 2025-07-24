В России создают дрон-«невидимку» для эвакуации раненых

В России ведется работа над проектом тяжелого беспилотного летательного аппарата коптерного типа «Илья Муромец», предназначенного для эвакуации тяжелораненых и невидимого для радаров. Об этом исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков рассказал ТАСС.

Он уточнил, что тяжелая воздушная платформа имеет грузоподъемность 100 килограммов. В ходе эвакуации раненые будут размещаться в оборудованных системами жизнеобеспечения контейнерах из композитных материалов. Такие контейнеры уже разработаны и готовятся для применения в зоне специальной военной операции.

Братеньков подчеркнул, что для уменьшения рисков поражения со стороны противника дрон будет создан с применением стелс-технологий. Он будет покрыт специальным полимерным составом.

22 июля сообщалось, что изобретатели из Омска представили многофункциональный наземный робототехнический комплекс с запасом хода более 30 километров для эвакуации раненых и доставки боеприпасов и других грузов в зоне боевых действий.

Ранее Мишустин заявил, что выпуск беспилотников в РФ в три раза превысил план.