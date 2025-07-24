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Увеличилось число погибших при атаке украинских дронов на Сочи

Кондратьев: два человека погибли при ночной атаке ВСУ на Краснодарский край
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Два человека погибли, еще 11 пострадали при атаке ВСУ ночью на Краснодарский край, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, в Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной, на которой в тот момент находились две женщины. Обе погибли от полученных ранений, написал Кондратьев.

«Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу», — уточнил глава региона.

Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь, уточнил Кондратьев. Он также поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке украинских БПЛА. По информации Минобороны РФ, основная часть дронов была сбита в воздушном пространстве над акваторией Черного моря — 21 БПЛА. Еще 11 беспилотников перехватили над Азовским морем и семь — в небе над Краснодарским краем.

На фоне атаки приостанавливалась работа сочинского аэропорта. На федеральной территории «Сириус» дрон атаковал нефтебазу. По словам очевидцев, в небе были вспышки и гул моторов, работала сирена воздушной тревоги. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что на территории гаражного кооператива в Адлерском районе Сочи произошел пожар. В целях безопасности, туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуировали в подземные парковки.

Ранее дрон ВСУ пролетел над Адлером и попал на видео очевидцев.

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