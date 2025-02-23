СМИ: в Саратовской области сдетонировала взрывчатка в коробке из-под продуктов

В Саратовской области взрыв около жилого дома в Балаково предварительно произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ) на основе пороха. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, оно могло находиться в коробке из-под продуктов и детонировало из-за удара дверью.

О взрыве у дома на Набережной Леонова стало известно около 17:30. По словам очевидцев, хлопок раздался, когда из подъезда пятиэтажки выходила семья из трех человек. Мужчина и ребенок не пострадали, а женщину госпитализировали с травмами ног и спины. Сейчас территория около дома оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Жильцов пятиэтажки не эвакуировали, однако проводится поквартирный обход.

В 15:57 еще один взрыв произошел рядом с жилым комплексом «Ривер Парк» на Коломенской улице на юге Москвы. После прозвучавшего хлопка на расположенном поблизости от здания предприятии начался пожар. По предварительной информации, в бытовке у рабочих взорвался газовый баллон. Telegram-канал Baza написал, что там были канистры с топливом.

Ранее женщина получила ожоги лица из-за взрыва шаров на дне рождения.