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На Камчатке произошло очередное землетрясение

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
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Depositphotos

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки были зафиксированы в 108 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился на глубине в 59 километров.

20 июля в акватории у Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений. По оценкам специалистов, самые сильные толчки достигали 7,6 балла.

На следующий день у побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8.

Сообщалось, что землетрясение вызвало незначительные повреждения зданий больниц и поликлиник.

17 июля после землетрясения у побережья Аляски была объявлена угроза цунами.

Ранее сообщалось, что Google превратила Android-смартфоны по всему миру в датчики землетрясений.

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