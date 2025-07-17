У берегов Аляски объявлена угроза цунами после землетрясения

Около Алеутских островов на Аляске зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, толчки произошли накануне в 20:37 (23:37 мск) в 88 км к югу от города Сэнд-Поинт, где живут около 1 тыс. чел. Очаг находился на глубине 20 км.

На этом фоне Национальная метеорологическая служба США (NWS) объявила угрозу цунами для восточной половины Алеутских островов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

3 июня землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в 2:17 в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 18 км от турецкого города Мармарис. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 67 км. В результате землетрясения у 14-летней девушки случилась паническая атака — ее сердце не выдержало, еще 69 человек пострадали.

Жительница Мармариса Татьяна Угурлу рассказала, что на случай землетрясения у жителей Турции всегда наготове тревожный чемоданчик с документами и деньгами. По ее словам, люди при толчках часто ориентируются на состояние кошек — они в республике живут практически в каждом доме.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как землетрясение навсегда уничтожило Нефтегорск.