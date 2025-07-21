На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

Эпицентр подземных толчков располагался в 158 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 58,4 км.

«Событие не представляет угрозы для населения. Угроза цунами, объявленная ранее после серии толчков магнитудой до 7,6, отменена», — уточнили в службе.

За последние сутки в регионе зафиксирована серия афтершоков (от 4 до 6,7 баллов).

20 июля в акватории у Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений. По оценкам специалистов, самые сильные толчки достигали 7,6 балла.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, существует опасность новых толчков. Он сообщил, что штатно сработала система предупреждения о возможности цунами. В 19:52 по местному времени (10:52 мск) Солодов отметил, что время подхода первой волны прошло. Ни в одном населенном пункте Камчатского края цунами не наблюдалось. Однако угроза сохраняется. В связи с этим МЧС рекомендовало жителям прибрежных районов уйти на возвышенность.

Позже МЧС сообщило, что землетрясения у побережья Камчатки не вызвали цунами.

Ранее жители Читы ощутили толчки от землетрясения.