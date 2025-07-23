В аэропорту Сочи ввели ограничения

Росавиация: в аэропорту Сочи введены временные ограничения на полеты

В международном аэропорту Сочи имени Виталия Севастьянова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Утром 23 июля стало известно, что в аэропорту Калуги сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

До этого сообщалось, что в Госдуме рассматривается возможность упрощенного порядка выплат компенсаций при массовых задержках авиарейсов.

22 июля заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин заявил, что в период с 19 июля до 08:00 мск 22 июля в аэропортах Московского региона, а также в петербургском Пулково суммарно отменено 517 рейсов.

Ранее аэропорт Шереметьево приостановил работу в четвертый раз за сутки.