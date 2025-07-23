В одном из российских аэропортов сняли ограничения на полеты

В аэропорту Калуги сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, аэропорт Грабцево работает в штатном режиме, ограничения на полеты сняты.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
До этого Кореняко сообщал, что в период временных ограничений на использование воздушного пространства 19 и 20 июля 134 пассажирских самолета были направлены на запасные аэродромы.
Наибольшее количество рейсов перенаправили московские аэропорты: 78 — из Шереметьево, 45 — из Внуково, 8 — из Домодедово, еще 3 — из Жуковского.
Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, чтобы быстрее вернуться к штатному расписанию. Ведомства подчеркивают, что ситуация остается под контролем, а у перевозчиков есть все необходимые ресурсы для работы в текущих условиях.
Отмечается, что ограничения вводятся исключительно ради обеспечения безопасности полетов, и это является безусловным приоритетом.
Ранее аэропорт Шереметьево приостановил работу в четвертый раз за сутки.