В одном из российских аэропортов сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, аэропорт Грабцево работает в штатном режиме, ограничения на полеты сняты.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

До этого Кореняко сообщал, что в период временных ограничений на использование воздушного пространства 19 и 20 июля 134 пассажирских самолета были направлены на запасные аэродромы.

Наибольшее количество рейсов перенаправили московские аэропорты: 78 — из Шереметьево, 45 — из Внуково, 8 — из Домодедово, еще 3 — из Жуковского.

Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, чтобы быстрее вернуться к штатному расписанию. Ведомства подчеркивают, что ситуация остается под контролем, а у перевозчиков есть все необходимые ресурсы для работы в текущих условиях.

Отмечается, что ограничения вводятся исключительно ради обеспечения безопасности полетов, и это является безусловным приоритетом.

Ранее аэропорт Шереметьево приостановил работу в четвертый раз за сутки.