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Суд арестовал продюсера Telegram-канала Baza

Суд арестовал продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову
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Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, обвиняемую в даче взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лукьяновой Татьяны Валерьевны», — говорится в публикации.

Уточняется, что она обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

Лукьянову заключили под стражу на срок 1 месяц 27 суток.

Telegram-канала Baza уточнил, что заседание по избранию меры пресечения проходило в «закрытом» режиме.

«Из суда всех выгнали, потому что суд заканчивает работу в 18:00. При этом даже заявленные свидетели не могли присутствовать на заседании», — говорится в публикации.

До этого суд арестовал главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова на срок 1 месяц 27 суток. Сам главред не признал вину.

Ранее в СПЧ назвали обыски в редакции Baza давлением на журналистику.

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