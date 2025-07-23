Суд арестовал главреда Telegram-канала Baza

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондента агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Трифонову меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 27 суток.

По информации Baza, сам главред не признал вину.

«Я не совершал то преступление, которое мне инкриминируют. Я гарантирую, что буду являться по первому требованию следователей, по первому требованию суда, по первой необходимости», — сказал Трифонов.

Он добавил, что не планирует скрываться, и добровольно отдал свои паспорт, телефоны и компьютеры.

«У меня даже не будет возможности что-то скрыть», — сказал обвиняемый.

Адвокат Трифонова Алексей Михальчик рассказал, что в деле отсутствуют доказательства. В частности, в материалах нет показаний сотрудников полиции о том, действительно ли они взаимодействовали с журналистами и предоставляли информацию, за которую их обвиняют. Юрист отметил, что все сотрудники жили далеко от Москвы и не были знакомы с главредом Telegram-канала.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос. Однако правоохранители не объяснили, в чем суть претензий.

По данным следственного комитета, задержанные подозреваются в даче взятки и были доставлены к следователю для допроса. В ходе обысков у Трифонова и его коллеги обнаружены и изъяты документы, а также электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

Ранее в СПЧ назвали обыски в редакции Baza давлением на журналистику.