В Минцифры призвали возмещать расходы операторов на маркировку звонков

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что расходы операторов связи, связанные с обязательной антимошеннической маркировкой звонков, отображаемых на экранах телефонов абонентов, должны быть компенсированы. Об этом сообщает ТАСС.

«Расходы на маркировку звонков, я считаю, что должны компенсироваться», — заявил он, обращаясь к представителям операторов связи в ходе IT-завтрака в рамках ПМЭФ.

Несмотря на то, что закон об обязательной маркировке телефонных звонков уже вступил в силу, в настоящее время ведется работа над подзаконными актами, регламентирующими детали его реализации. Принцип действия новой нормы вызвал критику со стороны банковского сектора. По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, текущий проект предусматривает передачу информации от юридического лица оператору связи на основе договорных отношений, что делает маркировку платной для инициатора звонка. Подобная схема перекладывает затраты на внедрение сервиса на плечи бизнеса. Особенно остро эта проблема стоит для финансовых организаций, таких как банки, брокеры, страховые компании и микрофинансовые организации, в отношении которых действует множество подобных обязательств.

Ранее эксперт объяснил, почему мобильные операторы не блокируют звонки мошенников.