«Признание стало царицей доказательств»: в СПЧ возмутились аресту главреда Baza

Главреда Baza Глеба Трифонова отправили под арест, чтобы он стал «сговорчивей» и дал показания. Об этом «Газете.Ru» заявила член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева, отметив, что иных веских оснований для такого решения суда не было.

«Это решение суда мне совершенно непонятно. Сколько раз мы говорили, и нас поддерживал президент, что арестовывать по подозрению в ненасильственных преступлениях нужно в крайнем случае, а здесь речь идет о журналисте. При том, что есть масса сомнений вообще в том, как это дело протекало, расследовалось. У него, насколько я понимаю, есть больная мама, но и в целом не было никаких, на мой взгляд, веских оснований его лишать свободы. Следствие вполне могло бы попросить взять его под домашний арест, и суд мог бы с этим согласиться, либо под подписку о невыезде. Я думаю, это сделано было с одной единственной целью, чтобы он стал сговорчивей и дал показания», — сказала она.

Меркачева подчеркнула, что признание стало «царицей доказательств» в работе следствия, поэтому Трифонова хотят заставить чувствовать себя «тревожно». Член СПЧ выразила надежду, что меру пресечения изменят после апелляции.

«Следствие на сегодняшний день снизило стандарты своей работы. И вообще, в принципе, стандарты доказывания у нас снизились, поэтому признание стало царицей доказательств, к великому сожалению. И я думаю, что арестовали его именно для того, чтобы он почувствовал себя в других условиях тревожно, очень тревожно. И это на фоне того, что я наблюдаю целый ряд уголовных дел против журналистов в разных регионах. Очень хочется надеется, что это дело будет на особом контроле у Бастрыкина. Хочется надеется на объективность и хочется верить, что апелляционная инстанция по мере пресечения учтет, что это журналист, что преступление, в котором он обвиняется, ненасильственное, что есть родственники больные, и все-таки изменит меру пресечения», — добавила она.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Telegram-канала Baza и к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос, однако правоохранители не объясняли, в чем суть претензий.

Позднее следственный комитет сообщил, что задержанные главред и его коллега, продюсер Татьяна Лукьянова подозреваются в даче взятки. В ходе обысков у них были обнаружены и изъяты документы, а также электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

23 июля суд отправил Трифонова под арест до 20 сентября. Свою вину журналист отрицает.

Ранее в СПЧ назвали обыски в редакции Baza давлением на журналистику.