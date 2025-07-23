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В Госдуме объяснили, как депутат Тарасенко мог проголосовать 11 раз в день смерти

В Госдуме назвали техническим сбоем голосование умершего депутата Тарасенко
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Отметки о голосовании депутата Госдумы Михаила Тарасенко в день его смерти являются результатом технического сбоя. Так объяснил ситуацию зампред комиссии по вопросам депутатской этики в ГД Евгений Ревенко в беседе с «Коммерсантом».

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что Тарасенко в день своей смерти, 22 июля, успел проголосовать 11 раз. Согласно данным с сайта Госдумы, он поддержал распорядок работы Госдумы на 22 июля и закон «О денонсации Конвенции о водно-болотных угодьях». Кроме того, депутат проголосовал за закон, который позволяет вдовам участников специальной военной операции (СВО) пользоваться их транспортом до официального вступления в наследство, а также по ряду других вопросов.

Последний раз, как пишет «Ъ», Тарасенко якобы проголосовал за час до того, как председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о его смерти на пленарном заседании.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Тарасенко умер 22 июля. О его уходе из жизни сообщил Вячеслав Володин. По его словам, парламентарий скончался после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. В память о Тарасенко на пленарном заседании Госдумы состоялась минута молчания.

Ранее стала известна причина смерти депутата Госдумы Качкаева.

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