На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко

Володин: депутат Госдумы Тарасенко скончался от тяжелой болезни
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который с 2007 года с нами в этом зале работал <...> Он болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее», — сказал спикер в ходе пленарного заседания.

Сообщается, что после этого в память о депутате на сессии состоялась минута молчания.

Тарасенко родился 21 ноября 1947 года в Таганроге. В 1974 году он окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, а позднее — Академию общественных наук при ЦК Коммунистической партии СССР. Тарасенко являлся кандидатом экономических наук, а также был членом исполкома генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

В 2007 году его избрали депутатом Госдумы, в которой он представлял «Единую Россию» (V, VI и VII созывы).

До этого в Тюмени в возрасте 57 лет ушел из жизни депутат областной думы Андрей Моргун. О его смерти сообщил в Telegram-канале коллега по парламенту Фуат Сайфитдинов.

Ранее стала известна причина смерти депутата Госдумы Качкаева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами