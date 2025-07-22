Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который с 2007 года с нами в этом зале работал <...> Он болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее», — сказал спикер в ходе пленарного заседания.

Сообщается, что после этого в память о депутате на сессии состоялась минута молчания.

Тарасенко родился 21 ноября 1947 года в Таганроге. В 1974 году он окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, а позднее — Академию общественных наук при ЦК Коммунистической партии СССР. Тарасенко являлся кандидатом экономических наук, а также был членом исполкома генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

В 2007 году его избрали депутатом Госдумы, в которой он представлял «Единую Россию» (V, VI и VII созывы).

До этого в Тюмени в возрасте 57 лет ушел из жизни депутат областной думы Андрей Моргун. О его смерти сообщил в Telegram-канале коллега по парламенту Фуат Сайфитдинов.

Ранее стала известна причина смерти депутата Госдумы Качкаева.