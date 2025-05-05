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Названа причина смерти депутата Госдумы Павла Качкаева

Башинформ: причиной смерти депутата Госдумы Качкаева стали проблемы с сердцем
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Причиной смерти депутата Госдумы и экс-мэра Уфы Павла Качкаева стала остановка сердца. Об этом пишет портал «‎Башинформ» со ссылкой на анонимный источник.

«Трагедия случилась во время отдыха на дачном участке в Уфимском районе. Павлу Рюриковичу внезапно стало плохо с сердцем. Он был доставлен в больницу села Булгаково, но спасти его так и не удалось», — говорится в материале.

О смерти Качкаева стало известно 5 мая. Он скончался в Москве.

Павел Качкаев возглавлял администрацию Уфы с 2003 по 2011 год. В этот период в городе началось строительство таких объектов, как «Уфа-Арена», Конгресс-холл, а также проводилась модернизация аэропорта и железнодорожного вокзала. До вступления в должность мэра он работал в ПО «Прогресс», где прошел путь до заместителя генерального директора.

Позже карьера Качкаева продолжилась в правительстве Башкирии — он занимал пост министра ЖКХ республики. После ухода Муртазы Рахимова с политической арены Качкаев перешел на работу в Госдуму, где входил в состав комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. На этой должности он оставался до конца своей жизни.

1 мая сообщалось, что скончался бывший министр печати, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, кандидат исторических наук Сергей Грызунов.

Ранее бывший замначальника тюменского УБОП впал в кому в Таиланде и умер.

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