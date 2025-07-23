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СМИ сообщили, что в день смерти депутат Тарасенко успел проголосовать в Думе 11 раз

Baza: депутат Госдумы Тарасенко в день смерти успел проголосовать 11 раз
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Тарасенко в день смерти успел проголосовать 11 раз. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, парламентарий, в частности, успел поддержать распорядок работы Госдумы на 22 июля и закон «О денонсации Конвенции о водно-болотных угодьях». Также известно, что Тарасенко проголосовал за закон, позволяющий вдовам участников специальной военной операции (СВО) пользоваться их транспортом до официального вступления в наследство.

В Baza объяснили, что согласно правилам Госдумы, на время болезни депутаты могут передать свою карточку для голосования коллегам и те голосуют за них. Возможно, в ситуации с Тарасенко произошло то же самое. При этом авторы публикации обратили внимание на то, что за нашумевший закон о штрафе за поиск экстремистского контента в сети, который рассматривался в Госдуме также 22 июля, депутат не голосовал.

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко умер 22 июля. О его смерти сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, парламентарий скончался после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. В память о Тарасенко на пленарном заседании Госдумы состоялась минута молчания.

Ранее стала известна причина смерти депутата Госдумы Качкаева.

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