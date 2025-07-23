Эксперт объяснил, как защитить смартфон в сезон ливней

Предотвратить попадание влаги в смартфон гораздо проще, чем потом восстанавливать его работоспособность. Об этом в беседе с RT напомнил эксперт «МегаФона», руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония. Он посоветовал в дождливую погоду помещать гаджеты в специальный водонепроницаемый чехол.

«Дополнительную защиту обеспечивают защитные заглушки для портов и разъемов. Они предотвращают попадание влаги внутрь даже при кратковременном контакте с водой», — отметил Джакония.

Даже обычный пластиковый пакет с зип-замком может стать временным решением, чтобы защитить смартфон от влаги, добавил он.

Эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов до этого рассказал, как действовать при падении смартфона в лужу. Гаджет, по его словам, важно немедленно достать, выключить, вынуть SIM-карту и протереть сухой тканью. Устройство нельзя сушить феном или класть в духовку.

Подождав от 12 до 48 часов, необходимо проверить работоспособность телефона. Если он не работает, лучше обратиться в сервисный центр.

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