На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, как защитить смартфон в сезон ливней

Аналитик Джакония посоветовал в дождь носить смартфон в водонепроницаемом чехле
true
true
true
close
Yevhen Prozhyrko/Shutterstock/FOTODOM

Предотвратить попадание влаги в смартфон гораздо проще, чем потом восстанавливать его работоспособность. Об этом в беседе с RT напомнил эксперт «МегаФона», руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония. Он посоветовал в дождливую погоду помещать гаджеты в специальный водонепроницаемый чехол.

«Дополнительную защиту обеспечивают защитные заглушки для портов и разъемов. Они предотвращают попадание влаги внутрь даже при кратковременном контакте с водой», — отметил Джакония.

Даже обычный пластиковый пакет с зип-замком может стать временным решением, чтобы защитить смартфон от влаги, добавил он.

Эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов до этого рассказал, как действовать при падении смартфона в лужу. Гаджет, по его словам, важно немедленно достать, выключить, вынуть SIM-карту и протереть сухой тканью. Устройство нельзя сушить феном или класть в духовку.

Подождав от 12 до 48 часов, необходимо проверить работоспособность телефона. Если он не работает, лучше обратиться в сервисный центр.

Ранее россиянам назвали признаки заражения смартфона вирусом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами