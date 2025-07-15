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Россиянам рассказали, как действовать при падении смартфона в лужу

Аналитик Аверьянов: при падении смартфона в лужу его необходимо выключить
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Yevhen Prozhyrko/Shutterstock/FOTODOM

В случае, если смартфон упал в лужу, важно немедленно достать его и выключить. Такой совет в интервью RT дал гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. Пока гаджет не просохнет, его нельзя включать и заряжать, подчеркнул специалист.

«Снимите чехол, SIM-карту и протрите телефон сухой тканью, уделяя внимание разъемам и динамикам. Для удаления влаги поместите устройство в сухую среду, можно просто расположить в проветриваемом помещении», — порекомендовал Аверьянов.

Он также отметил, что не стоит класть смартфон в рис, поскольку это не ускорит его высыхание, а лишь засорит разъемы. Кроме того, нельзя сушить устройство феном или класть в духовку.

Подождав от 12 до 48 часов, необходимо проверить работоспособность гаджета. Если он не работает, лучше обратиться в сервисный центр, заключил эксперт.

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ до этого назвали признаки заражения смартфона вирусом.

Если гаджет начал вести себя странно, например, быстрее разряжаться или сильно нагреваться, — это может говорить о том, что он заражен. Также при использовании могут появляться всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было, пояснили специалисты.

Ранее стало известно, что две трети россиян не ходят в туалет без смартфона.

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