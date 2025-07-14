Россиянам назвали признаки заражения смартфона вирусом

Если телефон начал вести себя странно, например, быстрее разряжаться или сильно нагреваться, то это может говорить о том, что он заражен вирусом. Об этом рассказало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

«Признаки: телефон ведет себя странно — он стал заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается, даже когда вы им не пользуетесь», — рассказали в ведомстве.

Также при использовании могут появляться всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было. Можно найти приложения, которые вы не устанавливали, а уже знакомые программы могут просить странные разрешения (доступ к СМС, звонкам или местоположению для фотоальбома). Иногда в истории СМС или звонков появляются незнакомые номера и сообщения, которые вы не отправляли.

При обнаружении подобных проблем правоохранители советуют отключать устройство от интернета, срочно идти в банк и проверить активные сессии в значимых аккаунтах. Кроме того, надо обратиться в отдел полиции по месту жительства.

Лучше самостоятельно не устранять вирус, а попросить помощи у специалиста из сервисного центра. Чтобы предотвратить заражение вредоносным ПО, необходимо использовать антивирус, заключили в МВД.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России распространяется вредоносная программа типа SpyNote. Она сама открывает банковские приложения и опустошает счета граждан.

Ранее в России нашли вирус в телефоне, который опаснее упомянутого Набиуллиной.