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В России появится список стратегически значимых препаратов

Путин подписал закон о формировании перечня стратегически значимых лекарств
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Depositphotos

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие «‎стратегически значимые лекарственные средства» (СЗЛС). Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что под такими препаратами следует понимать лекарственные средства, обеспечивающие приоритетные потребности здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в России. Производство этих препаратов должно быть обеспечено на территории России, следует из текста.

Сам перечень, а также порядок и критерии его формирования должны утверждаться правительством РФ. Таким образом, изменения коснутся статьи 4 закона «Об обращении лекарственных средств». Закон вступит в силу с 1 сентября.

В начале июля сообщалось, что Государственная дума сразу в двух чтениях приняла этот закон.

По мнению авторов законопроекта, инициатива положительно отразится на субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку должны обеспечить стабильное производство востребованных лекарств, включенных в указанный список, что в свою очередь гарантирует стабильность наличия рабочих мест для граждан.

Ранее в Госдуме предложили бесплатно выдавать лекарства всем детям до 14 лет.

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