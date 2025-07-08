Госдума приняла закон о перечне стратегически значимых лекарств

Государственная дума сразу в двух чтениях приняла закон, которым предлагается закрепить в российском законодательстве понятие «стратегически значимые лекарственные средства», а также наделить правительство России полномочиями по формированию порядка и критериев утверждения перечня таких медикаментов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроект был внесен кабмин в декабре 2024 года. Изменения коснутся статьи 4 закона «Об обращении лекарственных средств».

Согласно новому закону, под стратегически значимыми лекарствами подразумеваются лекарства для медицинского применения, которые обеспечивают главнейшие потребности здравоохранения в целях недопущения и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в России, и производство которых должно быть осуществлено на территории страны.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2025 года.

По мнению авторов законопроекта, инициатива положительно отразится на субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку должны обеспечить стабильное производство востребованных лекарств, включенных в указанный список, что в свою очередь гарантирует стабильность наличия рабочих мест для граждан.

Ранее были названы российские лекарства, наиболее востребованные за рубежом.