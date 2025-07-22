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В Госдуме предложили бесплатно выдавать лекарства всем детям до 14 лет

ЛДПР предлагает бесплатно обеспечивать лекарствами детей до 14 лет
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ЛДПР предлагает обеспечить бесплатными лекарствами всех детей в России до 14 лет вне зависимости от их социального или медицинского статуса. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Сегодня направляем на заключение правительства законопроект, который предусматривает бесплатное обеспечение лекарственными препаратами всех детей до 14 лет, вне зависимости от социального или медицинского статуса, если медикаменты назначены лечащим врачом при амбулаторном лечении», — подчеркнул он.

В пояснительной записке к предложению ЛДПР говорится, что в России сейчас нет универсального механизма обеспечения всех детей лекарствами. При этом именно дети наиболее подвержены риску осложнений при острых и хронических заболеваниях, напомнили в партии.

Кроме того, по словам Слуцкого, покупка лекарств — серьезная нагрузка на семейный бюджет. Потратив крупную сумму на лекарства, отметил политик, родителям сегодня приходится экономить и отказывать ребенку в других покупках.

«Мы не можем позволить экономить на здоровье детей», — подытожил Слуцкий, указав, что ЛДПР будет добиваться принятия законопроекта.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявлял, что в России некоторые категории граждан имеют право на получение бесплатных лекарств от государства.

Ранее Путин обсудил вопрос введения льгот для многодетных отцов.

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