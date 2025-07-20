Москвичка, которую неизвестный пнул за отказ познакомиться, страдает от угроз в соцсетях

Москвичка, которую ударили за отказ знакомиться, столкнулась с угрозами от мужчин в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На комментарии под ее постами обращают внимание «Осторожно, новости».

Жительница Москвы отказала прохожему в знакомстве, а тот за это пнул ее ногой в область поясницы. Нападавший попытался убежать, когда девушка начала снимать его на камеру. Инцидент произошел в людном месте около ТЦ «Европейский». О случившемся пострадавшая Наргис рассказала в соцсетях.

После этого в комментариях и в личных сообщениях девушке стали писать угрозы и оскорбления. По мнению авторов посланий, которые поддержали нападавшего, Наргис сама виновата, так как она «выглядит как проститутка», поэтому ее саму «нужно судить за провокацию».

«Хороший парень — всего-то пнул», «Мало тебе», «Ну ты тоже хороша», — писали они под публикацией, собравшей сотни тысяч просмотров.

Накануне сама Наргис рассказала «Газете.Ru», что мужчина изначально показался ей странным и агрессивным, поэтому она пыталась поскорее от него уйти. По предположению пострадавшей, пинок был каким-то «заданием», поскольку полицейские и подписчики рассказали ей, что это не первый случай насилия над девушками за отказ познакомиться.

Девушка уточнила, что была «приятно удивлена» реакцией полицейских, которые быстро приехали и отреагировали на происшествие. Пострадавшая заявила, что после удара у нее «очень сильно болит поясница», приходилось вызывать скорую, а из-за стресса открылось кровотечение. Она надеется, что с помощью огласки ей удастся найти агрессора.

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