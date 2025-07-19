«Я тебя засняла, дебил!»: в Москве прохожий ударил девушку ногой за отказ познакомиться

На улицах Москвы продолжается волна домогательств в отношении девушек. В этот раз молодой человек попытался познакомиться с москвичкой у ТЦ «Европейский», но получил отказ. В ответ незнакомец «со всей дури» ударил ее ногой в район поясницы и убежал. Пострадавшая не смогла догнать обидчика, но ей удалось запечатлеть его лицо. В беседе с «Газетой.Ru» она предположила, что пикапер выполнял некое «задание». Подробности скандального инцидента — в материале «Газеты.Ru».

Молодой человек ударил девушку возле торгового центра «Европейский» в Москве из-за отказа от знакомства. Пострадавшая Наргиса записала ролик о произошедшем, видеозапись с эмоциями девушки опубликовал Telegram-канал «112».

«Какой ужас. Чтобы вы понимали, я шла по улице. Молодой человек ко мне подошел, спросил у меня номер телефона. Я ему вежливо отказала, а он просто меня пнул с ноги сзади!» — поделилась она, не скрывая слез.

После этого молодой человек убежал. Наргиса бросилась вслед за ним, остановить обидчика также попытались прохожие, но безуспешно. В последний момент девушке удалось запечатлеть лицо незнакомца.

«Бесстыжий! Иди сюда, я тебя засняла, дебил!» — крикнула она ему в спину.

Затем пострадавшая направилась в полицейский участок — писать заявление и снимать побои. Наргиса не исключила: если бы она оказалась с тем незнакомцем в закрытом пространстве, пинком он бы не ограничился.

«Если мы говорим о том, что не хотим знакомиться, нас будут бить или что?» — задалась девушка вопросом в конце видеоролика.

Ударил «со всей дури»

В беседе с «Газетой.Ru» Наргиса рассказала, что молодой человек резко выскочил из-за угла и предпринял две попытки познакомиться с ней. Она дважды вежливо ответила отказом и, на всякий случай, начала фиксировать происходящее на камеру.

«Он мне говорит, можно ли познакомиться, я отказываю. Он идет за мной, потом спрашивает: «Ты снимала?» Я говорю, что удалила. Идем дальше, опять: «Можно познакомиться?» Буквально минутку за мной прошел, я уже опять снимаю наушник, говорю, у меня сейчас выйдет муж из торгового центра, прошу отойти — абсолютно в адекватном формате, без грубости», — поделилась она.

Затем незнакомец «со всей дури» ударил ее ногой в район поясницы. Девушка вновь включила камеру, и молодой человек начал убегать.

«Я ору на всю улицу, как резанная: держите этого придурка! На что люди просто проходят мимо, всем пофиг. Его ловят женщины. Я не собиралась его бить или еще что-то, я просто хотела зафиксировать его лицо на камеру», — сказала Наргиса.

Москвичка добавила, что после удара у нее «очень сильно болит поясница», пришлось вызвать медиков, а из-за стресса открылось кровотечение.

«Плюют в лицо, унижают»

Наргиса допустила, что молодой человек мог ударить ее, выполняя какое-то «задание». Полицейские и подписчики рассказали ей, что это не первый случай насилия над девушками за отказ познакомиться.

«Массово пишут, что подобная ситуация происходит. В [полицейском] участке ребята сказали, что это третье на их территории за неделю происшествие», — продолжила она.

Один сценарий: незнакомцы подходят к девушкам, они отказывают, а дальше происходит насильственное действие — плюют в лицо, унижают, обливают водой, добавила Наргиса.

Волна массовых домогательствах в столице началась в конце июня. По словам девушек, мужчины после отказа познакомиться грубо хватали их за интимные места. Москвичка Полина, одна из пострадавших, в беседе с «Москвой 24» рассказала, что девушек «трогают за грудь, ягодицы, поднимают юбки».

«Мы не говорим: «Иди вставь ей». «Секс-гуру» Алекс Лесли о своих тренингах и падающем либидо россиян Нашумевший в 2010-х автор курсов по соблазнению Алекс Лесли (Александр Кириллов) вновь оказался... 27 июня 14:33

Впоследствии стало известно, что на девушек нападали участники флешмоба блогера и пикап-тренера Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли . Он запустил в своем Telegram-канале новый «Телесный тренинг», описание которого полностью соответствовало случаям приставаний к девушкам на улицах Москвы.

На фоне скандала против блогера возбудили дело по статье о склонении к совершению изнасилования. Сам Лесли заявил, что пострадавшие «просто хайпят», а большая часть русских женщин реагируют на такое «адекватно».

«Что такого в том, чтобы взять незнакомку за жопу? Это обязательно криминализировать в России? В России при текущем оттоке населения и демографии нужно разрешать все, лишь бы люди [вступали в близость]», — сказал «гуру соблазнения» Telegram-каналу Baza.