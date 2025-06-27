«Нелепо так делать»: психолог оценил мужчин, которые слушаются Алекса Лесли

Последователи инфоблогера Алекса Лесли испытывают не только недостаток уверенности в себе, но и глубинные проблемы, которые мешают установить им нормальный контакт с девушкой. Провокационные приемы не решают проблему людей – это абсолютно бесполезный навык, заявил «Газете.Ru» кандидат психологических наук Александр Рикель.

«Этот человек пытается научить аудиторию методом знакомства с девушками раскрепощенной самопрезентацией, которая позволит производить впечатление. В само понятие такого социально-психологического тренинга заложена практика вслед за обучением. Человек, который хочет преодолеть внутренние преграды в знакомстве, испытывает не просто недостаток уверенности в себе [но] и некоторые личные, внутренние, более глубинные проблемы. И когда ему дают какие-то исключительно внешние, провокационные приемы, он свои проблемы никоим образом не решает. Он не разбирается со своим, со своими сложностями, а только наносит пикаперский смелый слой. Хватая кого-то за попу или произнося экстравагантную фразу, через два [шага] он уже не будет знать, что делать, потому что у него нет уверенности в себе. Абсолютно бесполезный сам по себе навык», — сказал специалист.

По словам словам психолога, такой подход наносит урон любой женщине — слушатель курсов Лесли считает ее предметом, а не личностью, то есть объективирует.

«Для тебя процесс общения с противоположным полом превращается в потребительскую схему, где девушка не является самоценным, а всего лишь плюсиком, галочкой. И это портит твою психику, портит восприятие нормального человеческого общения и отношений, наносит психологический ущерб девушке. Не всякий разрыв шаблона, смелое действие, когнитивный диссонанс, который ты создаешь человеку, полезен для отношений. Одно дело, удивляешь галантным жестом внимания, проявлением любви, или даже проявлением смелости, защитив кого-то. А другое дело, ты балансируешь на грани насилия, переходишь грань, в определенном смысле. Я допускаю, найдутся девушки, которые позитивно отреагируют на эту историю, но это не перестает быть насилием, нарушением границ», — сказал он.

Психолог подчеркнул, что кроме «тренингов курильщика», есть и здоровые курсы. Рикель заявил, что нелепо, когда 30-летний мужчина решает свои проблемы, «хватая девушек за попу в общественных местах».

«Безусловно, грамотная психотерапия, тренинги, которые нацелены не на внешние проявления, а на работу с внутренними проблемами — самооценкой, уверенностью в себе, развитием коммуникативных навыков. Все это может помочь, в том числе в этих проблемах», — сказал он.

43-летний уроженец Белоруссии Алекс Лесли позиционирует себя как «гуру секса». 24 июня на улицах Москвы ученики блогера подходили к женщинам на улице и трогали их за интимные части тела, предлагая заняться сексом. Вечером 25 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лесли по подозрению в склонении к изнасилованию. Сам он находится за границей. 26 июня «Газете.Ru» стало известно, что книги Лесли изымают из продаж в магазинах и маркетплейсах. 27 июня Telegram-канал Mash сообщил о задержаниях нескольких последователей блогера.

Ранее Лесли заявил, что не вернется в Россию из-за Мизулиной и силовиков.