Актер из сериала «Слово пацана» ушел на СВО

ТАСС: актер Сергей Базанов заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО

Актер Сергей Базанов, сыгравший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, кроме Базанова контракт с Минобороны подписали еще три фигуранта дела о разбое и убийстве бизнесмена в центре Москвы в 2011 году. Все четверо убыли в зону СВО для выполнения боевых задач.

По версии следствия, Базанов в составе организованной преступной группы напал на бизнесмена в центре Москве в 2011 году. Предприниматель получил выстрел в голову, затем у него похитили сумку, в которой лежало $900 тысяч.

По данным СК, в ходе расследования причастность Базанова и еще одного фигуранта дела удалось подтвердить показаниями свидетелей, очными ставками, а также результатами судебных экспертиз.

Сам Базанов признался лишь в разбое, отвергнув предъявленное ему обвинение в убийстве в составе организованной группы. Актер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В июне прошлого года сообщалось, что Базанову выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Прямо из СИЗО он отправился в зону СВО.

Ранее Янковский рассказал, как обвиняемый в преступлении Базанов появился в «Слове пацана».