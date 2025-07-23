В Росприроднадзоре опровергли данные о новых выбросах нефтепродуктов в море

Росприроднадзор сейчас не фиксирует утечек мазута в Черное море с затонувшего танкера «Волгонефть-212». Об этом говорится в официальном Telegram-канале.

«‎В связи с появившейся в СМИ некорректной информацией со ссылкой на представителя Росприроднадзора о якобы поступающих в Черное море нефтепродуктах с затонувшего танкера «Волгонефть-212» официально заявляем, что утечек содержимого танкеров в настоящее время ведомство не фиксирует», — сказано в сообщении‎.

23 июля «Интерфакс» сообщал, что из затонувшего танкера «Волгонефть-212» все еще продолжают поступать нефтепродукты в Черное море.

В этот же день во время судебного заседания в Арбитражном суде Краснодарского края представитель Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора заявила, что собственник танкера «Волгонефть-212»‎ — компания «Каматрансойл» — бездействует в ходе ликвидации последствий ЧС.

Утром 15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

Ранее ученые рассказали о последствиях разлива мазута в Черном море.