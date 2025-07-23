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Участников СВО освободили от госпошлин по некоторым судебным делам

Путин подписал закон, освобождающий участников СВО от госпошлин по судебным делам
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники специальной военной операции не будут платить государственную пошлину по судебным делам. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о подтверждении родства, установлении подлинности правоустанавливающих документов, признании отцовства и принятии наследства. Все эти вопросы решаются в суде.

17 июля зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия делает все, чтобы участники специальной военной операции на Украине ощущали поддержку граждан. Он отметил, что более 140 законов, касающихся поддержки героев спецоперации и их семей, было принято с начала специальной военной операции.

Политик напомнил, что в числе последних одобренных Думой инициатив «Единой России» — закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников СВО, а также закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов.

Ранее в «Народном фронте» подвели итоги помощи участникам СВО за три года.

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