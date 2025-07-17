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Медведев назвал поддержку участников СВО важнейшей задачей государства

Медведев: РФ делает все, чтобы участники СВО ощущали поддержку граждан
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«Единая Россия»

Россия делает все, чтобы участники специальной военной операции (СВО) на Украине ощущали поддержку граждан. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии.

«Делается все, чтобы наши воины, наши защитники ощущали поддержку и, на самом деле, искреннюю благодарность общества в виде прямых реальных дел», — сказал он.

Медведев добавил, что одна из важнейших задач государства на сегодняшний день — это поддержка участников спецоперации и их семей.

Также зампред Совбеза РФ отметил, что более 140 законов, касающихся поддержки героев спецоперации и их семей, было принято с начала специальной военной операции.

Политик напомнил, что в числе последних одобренных Думой инициатив «Единой России» — закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников СВО, а также закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов.

Медведев подчеркнул, что не менее важна и та работа, которую партия ведет в рамках федеральных партийных проектов. Кроме того, власти в регионах при участии отделений партии, фракций в законодательных собраниях разрабатывают дополнительные программы поддержки, резюмировал политик.

До этого руководитель реготделения Народного фронта в Крыму Алла Вертинская высказала мнение, что общественная поддержка участников специальной военной операции с момента начала СВО претерпела кардинальные изменения, и это имеет огромное значение как для бойцов, так и для будущего страны.

Ранее в «Народном фронте» подвели итоги помощи участникам СВО за три года.

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