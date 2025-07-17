Медведев назвал поддержку участников СВО важнейшей задачей государства

Россия делает все, чтобы участники специальной военной операции (СВО) на Украине ощущали поддержку граждан. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии.

«Делается все, чтобы наши воины, наши защитники ощущали поддержку и, на самом деле, искреннюю благодарность общества в виде прямых реальных дел», — сказал он.

Медведев добавил, что одна из важнейших задач государства на сегодняшний день — это поддержка участников спецоперации и их семей.

Также зампред Совбеза РФ отметил, что более 140 законов, касающихся поддержки героев спецоперации и их семей, было принято с начала специальной военной операции.

Политик напомнил, что в числе последних одобренных Думой инициатив «Единой России» — закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников СВО, а также закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов.

Медведев подчеркнул, что не менее важна и та работа, которую партия ведет в рамках федеральных партийных проектов. Кроме того, власти в регионах при участии отделений партии, фракций в законодательных собраниях разрабатывают дополнительные программы поддержки, резюмировал политик.

До этого руководитель реготделения Народного фронта в Крыму Алла Вертинская высказала мнение, что общественная поддержка участников специальной военной операции с момента начала СВО претерпела кардинальные изменения, и это имеет огромное значение как для бойцов, так и для будущего страны.

Ранее в «Народном фронте» подвели итоги помощи участникам СВО за три года.