В «Народном фронте» подвели итоги помощи участникам СВО за три года

За прошедшие три года фонд «Все для Победы!» значительно увеличил масштабы своей деятельности. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунков по итогам форума организации «Все для Победы!», где подвели итоги трехлетней работы по помощи участникам спецоперации.

По его словам, были организованы новые направления помощи участникам СВО и их семьям, усилены логистические цепочки для доставки гуманитарной помощи, а также расширена сеть волонтерских центров по всей стране.

«Фонд активно привлекает пожертвования от граждан и бизнеса, что позволяет наращивать объемы поддержки», — подчеркнул Горбунков.

При этом деятельность фонда «Все для Победы!» и «Народного фронта» он назвал крайне эффективной.

«Они обеспечили системную помощь военнослужащим, ветеранам и семьям погибших, организовали сбор и поставку необходимых средств на передовую, способствовали решению социальных вопросов. Важным результатом стала консолидация общества вокруг общей цели – поддержки защитников Отечества», — добавил Горбунков.

По его словам, за прошедшие три года военнослужащим и мирным гражданам было доставлено и передано гуманитарной помощи и различных товаров на 54 млрд рублей. Он уточнил, что из этой суммы 24 млрд собрали обычные граждане РФ, коммерческие компании и индивидуальные предприниматели.

«Сотни тысяч военнослужащих и мирных граждан получили нашу помощь. С помощью Минпромторга РФ мы передали на фронт более 6000 отечественных автомобилей, более тысячи мотоциклов и квадроциклов», — подчеркнул замруководителя исполкома «Народного фронта».

Также он отметил огромное значение широкой народной поддержки. По его мнению, она укрепляет моральный дух бойцов, демонстрирует единство народа и армии, а также формирует устойчивую систему помощи.

«Когда люди, предприятия, общественные организации объединяются для помощи фронту, это не только решает практические задачи, но и показывает всему миру сплоченность России перед лицом вызовов», — заключил Горбунков.