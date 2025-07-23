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На Украине обвинили пять генералов ВС РФ в «военных преступлениях»

СБУ: на Украине завели уголовные дела на пять генералов российской армии
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РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно выдвинула обвинения в «военных преступлениях» пяти высокопоставленным офицерам Вооруженных сил России. Об этом пресс-служба СБУ сообщила в своем Telegram-канале.

Речь идет о командующем 22-м армейским корпусом береговых войск Черноморского флота РФ генерал-лейтенанте Аркадии Марзоеве, его первом заместителе генерал-майоре Викторе Бедрике, начальнике артиллерии и ракетных войск корпуса полковнике Николае Горайчуке, бывшем командующем группировкой ВС РФ «Днепр» генерал-полковнике Олеге Макаревиче и первом заместителе главы штаба группировки генерал-майоре Владимире Омельяновиче.

Утверждается, что перечисленные военнослужащие несли службу в Херсонской области в период с января по октябрь 2023 года.

В июне СБУ объявила в розыск командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Тот заявил, что россияне могут найти сотрудников украинских спецслужб первыми.

Ранее СБУ заявила о задержании «российского шпиона» в антикоррупционном бюро.

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