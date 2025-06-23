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СБУ объявила в розыск Алаудинова

СБУ объявила в розыск генерал-лейтенанта Апти Алаудинова
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Станислав Красильников/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заместителя начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинова. Об этом свидетельствуют данные украинских государственных реестров, обнаруженные РИА Новости.

Генерал-лейтенант разыскивается с марта 2022 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Суд санкционировал задержание с целью привода. Он внесен в базу сайта «Миротворец».

Алаудинов командовал спецподразделением «Ахмат», участвующим в боевых действиях. В СБУ считают его причастным к операциям на территории Украины.

20 июня Апти Алаудинов попросил россиян молиться за страну. По словам военного, Бог исполнит молитвы россиян, если они будут усердными. Также Алаудинов поблагодарил тех, кто «действительно с терпением и пониманием» относится к происходящему в России и в мире.

Ранее Алаудинов рассказал, где оборона ВСУ «рвется по швам».

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