СБУ заявила о задержании «российского шпиона» в антикоррупционном бюро

Служба безопасности Украины (СБУ) после обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявила о задержании сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы занимался шпионажем в пользу России. Об этом сообщает «Страна.ua».

В СБУ утверждают, что сотрудник НАБУ «регулярно передавал информацию российской стороне», например учетные данные украинских силовиков и других граждан, против которых Москва «планировала теракты и специальные информационные операции». В спецслужбе добавили, что за свои действия задержанный получал денежное вознаграждение.

В СБУ отметили, что деятельность сотрудника НАБУ координировал заместитель руководителя охраны экс-президента Украины Виктора Януковича Дмитрий Иванцов.

До этого Служба безопасности Украины после обысков в Национальном антикоррупционном бюро заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Ранее на Украине сообщили о масштабных обысках на таможенных пунктах.