Алаудинов заявил сотрудникам СБУ, что может найти их первыми

Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первыми

Сотрудников СБУ, которые объявили в розыск командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, могут найти первыми. Об этом заявил РИА Новости сам Алаудинов.

«Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется», — отметил он.

Командир спецназа «Ахмат» добавил, что всех причастных к деятельности СБУ в России ожидает суд после того, как Москва одержит победу на Украине.

Как сообщает агентство, СБУ объявила в розыск Алаудинова.

Генерал-лейтенант разыскивается с марта 2022 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Суд санкционировал задержание с целью привода. Он внесен в базу сайта «Миротворец».

20 июня Апти Алаудинов попросил россиян молиться за страну. По словам военного, Бог исполнит молитвы россиян, если они будут усердными. Также Алаудинов поблагодарил тех, кто «действительно с терпением и пониманием» относится к происходящему в России и в мире.

Ранее Алаудинов рассказал, где оборона ВСУ «рвется по швам».