Следственные действия с редактором Ura.ru Сергеевым завершились

Следственные действия с доставленным в управление Следственного комитета РФ редактором Ura.ru Игорем Сергеевым завершены, он покинул здание. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, необходимость доставления журналиста в следственное управление в сопровождении следователей для допроса была связана с его попытками спрятать от следствия. Отмечается, что мужчина менял адреса проживания и номера телефонов.

О том, что Сергеев задержан, утром 23 июля сообщила редакция Ura.ru. Его увезли на допрос в региональное управление Следственного комитета.

В июне на два месяца арестовали редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. По словам адвоката журналиста, его обвиняют в даче взятки за перевод 20 тысяч рублей родному дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургской полиции Андрею Карпову.

Сам редактор вину не признал, назвав обвинения провокацией. По данным СМИ, Карпов, которому грозит 10 лет лишения свободы по другому делу, мог дать показания на племянника, чтобы сократить себе срок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СК подтвердили задержание сотрудников Telegram-канала Baza.