Во Франции сожгут презервативы USAID на сумму $10 млн

Reuters: во Франции сожгут презервативы USAID, закупленные для бедных стран

Во Франции сожгут презервативы и противозачаточные средства, которые были закуплены агентством США по международному развитию (USAID) для отправки в бедные страны в качестве гуманитарной помощи. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Соединенные Штаты отказались передать контрацептивы на сумму $10 млн благотворительным организациям, а также отклонили запросы ООН по выкупу медикаментов.

Предполагается, что сожжение груза обойдется Вашингтону в $160 тысяч.

Глава госдепа США Марко Рубио заявлял, что USAID с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.

В июне сообщалось, что к 30 сентября Вашингтон планирует ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию. Процесс ликвидации зарубежных представительств USAID затронет сотни сотрудников, включая работников дипломатических служб, подрядчиков и местный персонал.

Ранее сообщалось, что США сожгут сотни тонн печенья для детей Пакистана и Афганистана.