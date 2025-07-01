На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США рассказал, когда USAID свернет программы иностранной помощи

Рубио: USAID официально сворачивает программы иностранной помощи 1 июля
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на странице ведомства в сервисе Substack.

Он подчеркнул, что часть программ помощи, которые соответствуют политике администрации президента США и продвигают интересы Вашингтона, будут осуществляться государственным департаментом.

В июне сообщалось, что к 30 сентября Вашингтон планирует ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID). Процесс ликвидации зарубежных представительств USAID затронет сотни сотрудников, включая работников дипломатических служб, подрядчиков и местный персонал.

До этого в Совете безопасности РФ сообщали, что запрет деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на территории России и Белоруссии способствовал консолидации гражданского общества, это было отмечено на встрече по линии советов безопасности двух стран.

Ранее в Госдуме рассказали, почему подобные USAID организации не смогут работать в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами