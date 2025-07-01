Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на странице ведомства в сервисе Substack.

Он подчеркнул, что часть программ помощи, которые соответствуют политике администрации президента США и продвигают интересы Вашингтона, будут осуществляться государственным департаментом.

В июне сообщалось, что к 30 сентября Вашингтон планирует ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID). Процесс ликвидации зарубежных представительств USAID затронет сотни сотрудников, включая работников дипломатических служб, подрядчиков и местный персонал.

До этого в Совете безопасности РФ сообщали, что запрет деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на территории России и Белоруссии способствовал консолидации гражданского общества, это было отмечено на встрече по линии советов безопасности двух стран.

Ранее в Госдуме рассказали, почему подобные USAID организации не смогут работать в России.