США сожгут сотни тонн печенья для детей Пакистана и Афганистана

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась сжечь почти 500 тонн высококалорийного печенья, которое предназначалось для детей из Пакистана и Афганистана. Об этом сообщает издание Atlantic со ссылкой на источники.

Отмечается, что при бывшем президенте США Джо Байдене Агентство по международному развитию (USAID) потратило около $800 тыс. на печенье, которое до сих пор хранится на складе в Дубае. После того как администрация Трампа приостановила предоставление помощи другим странам, сотрудники USAID просили одобрить поставки печенья, но ответа не получили. Тем временем у продукта заканчивается срок годности.

В Вашингтоне распорядились сжечь продовольствие вместо того, чтобы направить его нуждающимся в нем людям. Эта еда предназначалась для детей в Афганистане и Пакистане, говорится в статье.

Согласно Atlantic, этого печенья хватит, чтобы прокормить около 1,5 миллиона детей в течение недели. Расходы на уничтожение еды составят $130 тыс. из денег американских налогоплательщиков.

Ранее «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) захотел признания Соединенными Штатами их власти в Афганистане.