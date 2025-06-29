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Турецкая авиакомпания вновь не доставила вовремя багаж пассажиров в Москве

Turkish Airlines снова не доставила вовремя багаж пассажиров во Внуково
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Shutterstock

Часть багажа пассажиров, которые летели рейсами Turkish Airlines, не была доставлена в аэропорт Внуково в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

«Уважаемые пассажиры, прибывшие рейсами ТК 3160, ТК211, ТК3038 и ТК3050, багаж которых не был доставлен авиакомпанией. Аэропорт Внуково в ускоренном режиме обработал заявки пассажиров указанных рейсов по розыску багажа, принято 223 заявления на 388 мест багажа. Из них 279 мест были доставлены рейсом ТК419», — говорится в публикации.

Там уточнили, что 109 мест багажа будут доставлены рейсом ТК413 из Стамбула, вылет которого был запланирован 7:10 (мск).

В аэропорту пояснили, что получать дополнительную информацию по получению багажа необходимо у представителей перевозчика, чей офис во Внуково находится на третьем этаже.

До этого стало известно, что более 500 российских туристов прилетели в Москву из Антальи без багажа. Инцидент произошел с пассажирами нескольких прилетевших из Турции рейсов.

Ранее в Сочи женщина устроила скандал на борту самолета из-за своего багажа.

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